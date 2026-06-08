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Глава РПЦ освятил памятник в центре Калининграда

Патриарх Кирилл освятил памятник князю Владимиру в Калининграде
Кирилл Зыков/РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел в центре Калининграда освящение памятника князю Владимиру. Об этом сообщает пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ).

Патриарх, который совершает первосвятительский визит в Калининградскую епархию, совершил литургию в кафедральном соборе Христа Спасителя. После окончания богослужения Кирилл проследовал на площадь перед собором, где освятил памятник равноапостольному князю Владимиру. После освящения монумента предстоятель РПЦ обратился с речью к собравшимся на Соборной площади.

2 июня стало известно, что патриарх Кирилл попросил россиян творческих профессий «не работать на сатану».

До этого глава РПЦ заявил, что монахов, забывших о своих обетах, ждет наказание при жизни.

15 февраля патриарх рассказал, о чем нельзя молиться. По его словам, нельзя просить у Бога материальные блага, например, увеличения зарплаты или повышения в должности. Кроме того, нельзя просит помочь купить дом, машину и съездить в отпуск.

Патриарх добавил, что Бога можно просить обо всем, что касается жизни, веры, отношений с близкими. При этом во время молитвы нельзя сомневаться, уточнил он.

Ранее патриарх Кирилл рассказал о самом благоприятном периоде для РПЦ.

 
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