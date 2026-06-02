Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Общество

Патриарх Кирилл призвал россиян «не работать на сатану»

Патриарх Кирилл попросил россиян творческих профессий «не работать на сатану»
Кирилл Зыков/РИА Новости

Россиянам, которые работают в творческих сферах, не надо «работать на сатану» (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена), развращая других людей и уходя «со светлой стороны». Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии награждения лауреатов Патриаршей литературной премии, передает пресс-служба РПЦ.

«Обращаюсь сегодня ко всем талантливым людям, кто пишет, кто ставит фильмы, кто вообще влияет (на людей – прим. «Газета.Ru») через искусство — не надо развращать людей, не надо работать на сатану! Это сатана развращает людей, убивает нравственное чувство. Разрушает границу между животным миром и человеческим», — сказал он.

Глава РПЦ добавил, что если человека кто-то подталкивает к подобным деяниям, стоит отвернуться, ведь это «от дьявола приходит».

С талантливого человека, вне зависимости от профессии, Господь спросит больше, чем с любого другого, поскольку ему дана божественная сила, отметил патриарх Кирилл.

Он также подчеркнул, что талантливые люди часто растрачивают свои способности на «что-то приземленное», однако опаснее использовать его для создание чего-то низменного и убогого».

Ранее россиян попросили не жаловаться на коллег в молитве.

 
Теперь вы знаете
Самозанятость вам не нужна: 8 ситуаций, когда невыгодно ее оформлять
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!