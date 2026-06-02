Патриарх Кирилл призвал россиян «не работать на сатану»

Россиянам, которые работают в творческих сферах, не надо «работать на сатану» (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена), развращая других людей и уходя «со светлой стороны». Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии награждения лауреатов Патриаршей литературной премии, передает пресс-служба РПЦ.

«Обращаюсь сегодня ко всем талантливым людям, кто пишет, кто ставит фильмы, кто вообще влияет (на людей – прим. «Газета.Ru») через искусство — не надо развращать людей, не надо работать на сатану! Это сатана развращает людей, убивает нравственное чувство. Разрушает границу между животным миром и человеческим», — сказал он.

Глава РПЦ добавил, что если человека кто-то подталкивает к подобным деяниям, стоит отвернуться, ведь это «от дьявола приходит».

С талантливого человека, вне зависимости от профессии, Господь спросит больше, чем с любого другого, поскольку ему дана божественная сила, отметил патриарх Кирилл.

Он также подчеркнул, что талантливые люди часто растрачивают свои способности на «что-то приземленное», однако опаснее использовать его для создание чего-то низменного и убогого».

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