Патриарх Кирилл рассказал о расплате для монахов за нарушение обетов

Монахов, забывших о своих обетах, ждет наказание при жизни. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди на день Святой Троицы, пишет РИА Новости.

Глава РПЦ напомнил, что присутствие в монастыре требует от тех, кто взял на себя ответственность и готовность, служить Церкви верой и правдой.

«Тот, кто нарушает монашеские обеты <…> нередко еще при жизни получает и на себе испытывает Божие наказание», — сказал патриарх.

Он добавил, что за взятую ответственность монах отвечает и на Страшном суде.

Праздник Святой Троицы, или Пятидесятницу, отмечают на 50-й день после Пасхи. В 2026 году он пришелся на 31 мая.

До этого патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, о чем нельзя молиться. По его словам, нельзя просить у Бога материальные блага, например, увеличения зарплаты или повышения в должности. Кроме того, нельзя просит помочь купить дом, машину и съездить в отпуск.

Патриарх добавил, что Бога можно просить обо всем, что касается жизни, веры, отношений с близкими. При этом во время молитвы нельзя сомневаться, уточнил он.

Ранее в РПЦ объяснили, порочно ли влюбляться в священника.