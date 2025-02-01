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Патриарх Кирилл оценил текущее положение Русской православной церкви

Патриарх Кирилл: РПЦ переживает самый благоприятный период в новейшей истории
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Илья Питалев/РИА Новости

Русская православная церковь (РПЦ) в настоящее время переживает самый благоприятный период в новейшей истории. Об этом после Божественной литургии в храме Христа Спасителя заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает ТАСС.

«Условия настолько благоприятные, каковых действительно в новейшей истории нашей страны не было», — сказал епископ.

При этом, по словам патриарха Кирилла, священнослужители не могут позволить себе «почивать на лаврах». Если происходит так, что представители церкви что-то упускают из виду, с них потом «особый спрос».

«Кому больше дано, с того больше и спросится», — пояснил глава РПЦ.

Епископ добавил, что сейчас абсолютное большинство жителей РФ являются верующими людьми. Речь идет о приверженцах самых разных религий, в том числе мусульманах и православных христианах.

1 февраля патриарх Кирилл отмечает 16-ю годовщину своей интронизации (торжественное чинопоследование, во время которого совершается возведение новоизбранного епископа на его кафедру). По этому случаю российский лидер Владимир Путин провел встречу с главой РПЦ, вручив ему букет белых роз и поздравив со знаменательным событием.

Ранее патриарх Кирилл рассказал, что оберегает РФ от раскола.

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