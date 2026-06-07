Названа предварительная причина ДТП с экскурсионным автобусом под Ярославлем

ТАСС: ДТП с экскурсионным автобусом под Ярославлем могло произойти по техпричине

Экскурсионный автобус опрокинулся в Угличском округе Ярославской области, предварительной причиной названы технические неполадки. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Предварительная причина ДТП — технические неполадки в автобусе. Автобус был новый — 2026 года. Он использовался для перевозок московской компанией», — уточнил собеседник агентства.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело. На странице ведомства в VK уточняется, что для определения степени тяжести полученных пострадавшими травм назначена медицинская экспертиза.

Авария произошла во второй половине дня в районе деревни Сверчково. По данным губернатора Ярославской области Михаила Евраева, в салоне экскурсионного автобуса Yutong находились 33 человека, включая водителя и четверых детей. В результате ДТП пострадали 12 пассажиров, среди них двое несовершеннолетних.

В воскресенье, 7 июня, на юге столицы машина ГИБДД опрокинулась в аварии. Авария произошла на пересечении проспекта Андропова и улицы Новинки. По предварительной информации, там столкнулись два автомобиля, один из которых — служебный.

Ранее ветер сдул автобус с россиянами с дороги в Эстонии.