Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Общество

Названа предварительная причина ДТП с экскурсионным автобусом под Ярославлем

ТАСС: ДТП с экскурсионным автобусом под Ярославлем могло произойти по техпричине
Павел Лисицын/РИА Новости

Экскурсионный автобус опрокинулся в Угличском округе Ярославской области, предварительной причиной названы технические неполадки. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Предварительная причина ДТП — технические неполадки в автобусе. Автобус был новый — 2026 года. Он использовался для перевозок московской компанией», — уточнил собеседник агентства.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело. На странице ведомства в VK уточняется, что для определения степени тяжести полученных пострадавшими травм назначена медицинская экспертиза.

Авария произошла во второй половине дня в районе деревни Сверчково. По данным губернатора Ярославской области Михаила Евраева, в салоне экскурсионного автобуса Yutong находились 33 человека, включая водителя и четверых детей. В результате ДТП пострадали 12 пассажиров, среди них двое несовершеннолетних.

В воскресенье, 7 июня, на юге столицы машина ГИБДД опрокинулась в аварии. Авария произошла на пересечении проспекта Андропова и улицы Новинки. По предварительной информации, там столкнулись два автомобиля, один из которых — служебный.

Ранее ветер сдул автобус с россиянами с дороги в Эстонии.

 
Теперь вы знаете
Леонид Каневский внезапно стал мемом в Южной Корее. Почему пользователи в восторге от российского ведущего
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!