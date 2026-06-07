Машина с гаишниками опрокинулась в ДТП на юге Москвы

На юге Москвы автомобиль с гаишниками перевернулся в аварии

На юге столицы патрульная машина опрокинулась в аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Авария произошла на пересечении проспекта Андропова и улицы Новинки. По предварительным данным, столкнулись два автомобиля, один из которых — служебный», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что патрульная машина получила серьезные повреждения: у транспорта полностью смят кузов, разбит бампер, капот, все стекла, при этом автомобильные детали разлетелись по дороге. На фото также заметно, что на место аварии прибыли сотрудники ДПС и скорая помощь. О пострадавших в ДТП не сообщается.

До этого в Санкт-Петербурге на 67 километре внутренней стороны КАД автомобиль каршеринга наехал на рабочего. Авария произошла ночью. В результате ДТП мучжина получил травмы, несовместимые с жизнью. О перекрытиях на автодороге не сообщается.

Кроме того, в Уфе столкнулись четыре автомобиля и мотоцикл.

Ранее автобус с россиянами влетел в дерево, есть пострадавшие.