Под Ярославлем перевернулся экскурсионный автобус, есть пострадавшие

В Ярославской области 19 человек пострадали при опрокидывании экскурсионного автобуса, сообщает 112.

По данным Telegram-канала, в деревне Сверчково Угличского округа автобус Yutong съехал с дороги и перевернулся. В салоне находились 35 человек, среди них четверо детей.

В посте уточняется, что всех пострадавших доставили в больницу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В воскресенье, 7 июня, на юге столицы машина ГИБДД опрокинулась в аварии. Авария произошла на пересечении проспекта Андропова и улицы Новинки. По предварительной информации, там столкнулись два автомобиля, один из которых — служебный.

На размещенных в сети кадрах видно, что патрульная машина получила серьезные повреждения: у нее полностью смят кузов, разбит бампер, капот, все стекла, а запчасти разлетелись по дороге. На место аварии прибыли сотрудники ДПС и скорая помощь.

Ранее ветер сдул автобус с россиянами с дороги в Эстонии.