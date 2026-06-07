В экстренных службах рассказали о состоянии попавших в ДТП под Ярославлем

Двое пострадавших в ДТП под Ярославлем туристов находятся в реанимации

Две пострадавшие в ДТП под Ярославлем туристки попали в реанимацию, одного ребенка с переломом ключицы везут на лечение в Ярославль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

По словам собеседника агентства, на данный момент неизвестно, сколько человек будут госпитализировать, пока врачи осматривают пострадавших.

7 июня сообщалось, что в Ярославской области 19 человек пострадали при опрокидывании экскурсионного автобуса.

По данным Telegram-канала 112, в деревне Сверчково Угличского округа автобус Yutong съехал с дороги и перевернулся. В салоне находились 35 человек, среди них четверо детей.

В посте уточняется, что всех пострадавших доставили в больницу. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

В воскресенье, 7 июня, на юге столицы машина ГИБДД опрокинулась в аварии. Авария произошла на пересечении проспекта Андропова и улицы Новинки. По предварительной информации, там столкнулись два автомобиля, один из которых — служебный.

Ранее ветер сдул автобус с россиянами с дороги в Эстонии.