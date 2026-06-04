Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Экс-замглавы «Роснано» осудили по делу о махинациях на миллиард

ТАСС: экс-замглавы «Роснано» получил 12 лет за махинации на миллиард рублей
Shutterstock

Мещанский районный суд Москвы заочно приговорил бывшего заместителя главы госкорпорации «Роснано» Андрея Малышева по делу о махинациях на сумму более 1 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

По версии следствия, фигурант дела причастен к махинациям на общую сумму свыше 1 млрд рублей.

В итоге суд признал Малышева виновным по статьям о растрате в особо крупном размере и особо крупном мошенничестве в сфере кредитования.

По решению суда, бывшему топ-менеджеру назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 1,5 млн рублей. Также Малышеву запрещено в течение трех лет занимать руководящие должности в государственных корпорациях и коммерческих организациях.

Суд постановил, что срок наказания начнет исчисляться с момента экстрадиции осужденного в Россию либо его задержания на территории другого государства.

До этого суд приговорил бывшего начальника управления ФСИН по Республике Башкортостан Владислава Дзюбу по делу о превышении должностных полномочий. В общей сложности около 70 сотрудников отдали ему своих премий на почти 3,5 млн рублей. По версии следствия, деньги собирались якобы на нужды ведомства.

Ранее во Владимирской области арестовали подозреваемого в коррупции начальника полиции.

 
Теперь вы знаете
Налоговый сюрприз для российских арендодателей. Когда легальная сдача квартиры лишает льгот при продаже
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!