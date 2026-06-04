Экс-замглавы «Роснано» осудили по делу о махинациях на миллиард

ТАСС: экс-замглавы «Роснано» получил 12 лет за махинации на миллиард рублей

Мещанский районный суд Москвы заочно приговорил бывшего заместителя главы госкорпорации «Роснано» Андрея Малышева по делу о махинациях на сумму более 1 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

По версии следствия, фигурант дела причастен к махинациям на общую сумму свыше 1 млрд рублей.

В итоге суд признал Малышева виновным по статьям о растрате в особо крупном размере и особо крупном мошенничестве в сфере кредитования.

По решению суда, бывшему топ-менеджеру назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 1,5 млн рублей. Также Малышеву запрещено в течение трех лет занимать руководящие должности в государственных корпорациях и коммерческих организациях.

Суд постановил, что срок наказания начнет исчисляться с момента экстрадиции осужденного в Россию либо его задержания на территории другого государства.

До этого суд приговорил бывшего начальника управления ФСИН по Республике Башкортостан Владислава Дзюбу по делу о превышении должностных полномочий. В общей сложности около 70 сотрудников отдали ему своих премий на почти 3,5 млн рублей. По версии следствия, деньги собирались якобы на нужды ведомства.

Ранее во Владимирской области арестовали подозреваемого в коррупции начальника полиции.