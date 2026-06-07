Маркетплейс обязали вернуть деньги москвичке, дочь которой заказала 102 товара

Мосгорсуд обязал маркетплейс вернуть 139 тысяч рублей жительнице Москвы, полуторагодовалая дочь которой случайно заказала 102 товара. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Отмечается, что женщина пыталась отменить заказ, однако ей отказали, поскольку товар на тот момент уже передали на сборку и отправку. После окончания срока хранения товара, доставленного в пункт выдачи, маркетплейс списал с карты россиянки средства и установил отрицательный баланс в личном кабинете.

Спор длился несколько лет и завершился в пользу женщины. Суд признал незаконным отказ в отмене ошибочного заказа до момента доставки товара. С маркетплейса взыскали потраченные средства, а также компенсацию морального вреда, штраф и нотариальные расходы.

В октябре 2025 года на сторону москвички также встал Второй кассационный суд. После этого случая суд также подтвердил право родителей отменять покупки, совершенные их детьми через совместный аккаунт в том или ином интернет-магазине.

До этого другой ребенок из Москвы потратил более 200 тысяч рублей на маркетплейсе с карты родителей. Ребенок взял телефон и зашел на онлайн-площадку, где выбрал интересующие его товары и заказал. О произошедшем родители узнали после того, как пришли в пункт выдачи заказов за другой покупкой. Выяснилось, что ребенок приобрел игрушек на сумму 250 тысяч рублей. Среди основных позиций – конструкторы, рюкзак и кроссовки для сестры. Родители решили вернуть все товары.

Ранее россияне оценили ограничения возвратов товаров на маркетплейсах.