На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В РФ родителям разрешили отказываться от покупок, совершенных их детьми

РИА: родители могут отказываться от покупок, сделанных их детьми через аккаунт
close
Depositphotos

Второй кассационный суд подтвердил право родителей отменять покупки, совершенные их детьми через совместный аккаунт в том или ином интернет-магазине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Речь идет об истории жительницы Москвы, чья полуторагодовалая дочь случайно нажала в личном кабинете одного из приложений кнопку «к оформлению». В результате ребенок подтвердила покупку 102 товаров, находившихся в корзине. Женщина пыталась отказаться от покупок, но продавцы сразу после оформления передали товары на сборку и отправку. В результате москвичке не удалось быстро урегулировать ситуацию.

Позднее продавцы потребовали от женщины заплатить за доставку товаров и их хранение в пункте выдачи. На этом фоне россиянка обратилась в суд, надеясь оспорить данное требование, но инстанция не поддержала ее иск. Суд первой инстанции отметил, что москвичка пыталась решить вопрос через техническую поддержку магазина, в то время как ей следовало отправить соответствующее письмо на официальную электронную почту.

Тем не менее на сторону покупательницы встал Второй кассационный суд. В материалах дела подчеркивается, что истец, узнав об ошибке, незамедлительно отказалась от покупки товаров и направила претензию в соответствии с правилами.

Ранее аналитики выяснили, как россияне относятся к идее ужесточить правила возврата товаров на маркетплейсах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами