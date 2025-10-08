Россияне оценили ограничения возвратов товаров на маркетплейсах

Если правила возвратов товаров на маркетплейсах ужесточат, 40,16% планируют покупать значительно меньше. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного редакцией «Финансы Mail» (есть у «Газеты.Ru»).

14,35% собираются приобретать товары на маркетплейсах, например, Ozon, несколько реже. Еще 10,15% не ожидают изменений в своем поведении. 13,99% намерены внимательнее изучать описание и отзывы, 6,08% — чаще покупать только проверенные бренды. 12,31% заявили, что полностью откажутся от маркетплейсов. 2,95% затруднились с прогнозом.

Почти каждый третий респондент сейчас совершает покупки в интернете раз в неделю, чуть менее четверти — несколько раз в неделю. Раз в месяц это делает четверть опрошенных, а реже, чем раз в месяц, — каждый девятый опрошенный. Каждый пятнадцатый респондент покупает на маркетплейсах почти каждый день, и лишь 2,86% признались, что практически не пользуются онлайн-торговлей.

8,04% расходуют на онлайн-шоппинг до 1 тыс. рублей в месяц, 23,49% — от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, 25,9% — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, 20,61% — от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, 9,02% — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, 4,53% — более 20 тыс. 1,77% признались, что тратят больше 50 тыс. рублей ежемесячно и практически все покупки делают онлайн. Одновременно 6,64% респондентов затруднились назвать точную сумму.

Наиболее популярными покупками стали одежда и обувь, товары для дома и электроника, продукты, косметика и бытовая химия, автомобильные товары, изделия для детей, книги и канцтовары, товары для отпуска или туризма. Среди собственных ответов встречались и другие варианты: «все категории товаров в равной степени», «товары для хобби» и даже «все то, за чем лень ехать в город». Одновременно повсеместно распространена и практика возврата. Более 89% участников опроса хотя бы раз в жизни возвращали товары.

Наиболее часто возвращают одежду и обувь из-за несоответствия размера или цвета. Бракованные или поврежденные заказы составили почти треть возвратов. Остальные возвраты составили товары для дома, не подошедшие по характеристикам, электроника, если ее функционал не соответствовал описанию, косметика и товары по уходу. Среди 2,94% собственных ответов звучали истории о получении пустых коробок, украденных товаров, браке, подделках и поломках.

В опросе приняли участие 18 тыс. россиян. Министр экономического развития Максим Решетников в конце сентября выступил с предложением ввести в России невозвратные тарифы на отдельные категории товаров, продающихся на маркетплейсах. По словам министра, инициатива поможет защитить бизнес от покупателей, заказывающих дорогую одежду или технику, использующих их один раз, а затем возвращающих товар.

Ранее стали известны товары с маркетплейсов, которые россияне чаще всего возвращают.