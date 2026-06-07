Стало известно, когда будет принято решение об открытии всех пляжей Анапы

Чернышенко: решение об открытии всех пляжей Анапы могут принять 15 июня

Решение об открытии всех пляжей Анапы может быть принято 15 июня. Об этом в интервью ТАСС на полях ПМЭФ заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что российские туристы «традиционно едут на курорты Черного моря, Азовского и Каспийского».

«Мы все ждем, что 15 числа окончательно будет принято решение по открытию оставшихся пляжей в Анапе, которые сейчас уже подготавливаются. Все это будет способствовать тому, чтобы наши граждане могли отдохнуть», — сказал Чернышенко.

До этого Чернышенко заявил, что песок Анапы чище, чем на курортах Анапы и французского Лазурного Берега.

В конце 2024 года в акватории Черного моря потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие 9 тысяч тонн мазута. Часть нефтепродуктов вынесло на прибрежную зону в окрестностях Анапы. Как сообщил глава Минтранса Роман Старовойт, к аварии привели нарушение ограничений по сезону плавания и неквалифицированность кадров.

С 1 июня местные власти впервые допустили отдыхающих на отдельные участки пляжей, которые ранее считались опасными. Как уточнила мэр курорта Светлана Маслова, речь идет о 4,5 км песчаной линии: 1 км в поселке Витязево и 3,5 км на отрезке от Лечебного пляжа до санатория «Бимлюк».

Ранее состояние моря в Анапе перед началом пляжного сезона сняли на видео.