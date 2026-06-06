Песок на пляжах Анапы сравнили с побережьем Лазурного Берега Франции

Вице-премьер Чернышенко: песок в Анапе чище, чем на Лазурном побережье Франции

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко оценил состояние песка на курортах Анапы и французского Лазурного Берега. Итоги такого сравнения оказались не в пользу европейского побережья, пишет ТАСС.

«Там (в Анапе — «Газета.Ru») песок чище, я думаю, чем на Лазурном побережье», — заявил зампред правительства в ответ на вопрос по поводу обстановки на пляжах российского города-курорта.

В конце 2024 года в акватории Черного моря потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие 9 тысяч тонн мазута. Часть нефтепродуктов вынесло на прибрежную зону в окрестностях Анапы. Как сообщил глава Минтранса Роман Старовойт, к аварии привели нарушение ограничений по сезону плавания и неквалифицированность кадров.

С 1 июня местные власти впервые допустили отдыхающих на отдельные участки пляжей, которые ранее считались опасными. Как уточнила мэр курорта Светлана Маслова, речь идет о 4,5 км песчаной линии: 1 км в поселке Витязево и 3,5 км на отрезке от Лечебного пляжа до санатория «Бимлюк».

Ранее состояние моря в Анапе перед началом пляжного сезона сняли на видео.