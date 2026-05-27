Состояние моря в Анапе перед началом пляжного сезона сняли на видео

Новых выбросов нефтепродуктов и нефтяных пятен в акватории Черного моря у берегов Анапы не обнаружено. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга прибрежной зоны, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

В сообщении подчеркивается, что в районе Анапы не зафиксировано свежих следов загрязнения топливом, а также отсутствуют маслянистые пленки на воде. Сведения о состоянии моря собираются в результате непрерывного наблюдения за береговой линией.

Параллельно с этим местные власти готовятся к старту пляжного сезона. Глава города Светлана Маслова подтвердила, что он официально откроется 1 июня 2026 года и продлится до 30 сентября.

Все подготовительные мероприятия сейчас ведутся на тех пляжах, которые ранее были исключены из зоны чрезвычайной ситуации. По словам мэра, сотрудники предприятия «Курорты Анапы» просеивают и разравнивают песок на тех участках, которые были заново отсыпаны после загрязнения, а потом установят мобильную пляжную инфраструктуру.

