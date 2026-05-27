Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Состояние моря в Анапе перед началом пляжного сезона сняли на видео

Оперштаб Кубани: в Анапе не зафиксировали новых выбросов нефтепродуктов

Новых выбросов нефтепродуктов и нефтяных пятен в акватории Черного моря у берегов Анапы не обнаружено. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга прибрежной зоны, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

В сообщении подчеркивается, что в районе Анапы не зафиксировано свежих следов загрязнения топливом, а также отсутствуют маслянистые пленки на воде. Сведения о состоянии моря собираются в результате непрерывного наблюдения за береговой линией.

Параллельно с этим местные власти готовятся к старту пляжного сезона. Глава города Светлана Маслова подтвердила, что он официально откроется 1 июня 2026 года и продлится до 30 сентября.

Все подготовительные мероприятия сейчас ведутся на тех пляжах, которые ранее были исключены из зоны чрезвычайной ситуации. По словам мэра, сотрудники предприятия «Курорты Анапы» просеивают и разравнивают песок на тех участках, которые были заново отсыпаны после загрязнения, а потом установят мобильную пляжную инфраструктуру.

Ранее губернатор Кубани рассказал о состоянии пляжей Анапы.

 
Теперь вы знаете
Мозг, стресс и экзамены. Что делать, чтобы не «забыть все» в нужный момент
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!