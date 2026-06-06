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Общество

Власти открыли въезд в Большую Ижору после атаки дронов

Губернатор Дрозденко: въезд в Большую Ижору свободный
Пресс-служба Администрация Ленинградской области

Ограничения на въезд в Большую Ижору, введенные после атаки БПЛА, сняты, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Леноблэкомилицией в Большую Ижору направлена мобильная лаборатория и проведен забор проб атмосферного воздуха: превышения допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено», — написал он.

До этого в населенном пункте сняли режим охранной зоны. Глава региона сообщил, что всех, кто находился в пунктах временного размещения после налета БПЛА на регион, развезли на автобусах по домам. Он попросил в ближайшие дни не приезжать в поселок. По словам Дрозденко, в населенном пункте будут проверять лес и пляжи.

До этого Вооруженные силы Украины устроили самую массированную атаку на Санкт-Петербург и Ленобласть за время проведения СВО. Из-за беспилотников временно закрыли въезд в Кронштадт. В Ленобласти начался пожар на объекте Минобороны, в Большой Ижоре эвакуировали более 600 человек. Атаке подверглись и другие регионы России. Что известно о налете дронов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее БПЛА ударил по автомобилю с ребенком под Белгородом.

 
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