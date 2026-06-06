БПЛА ударил по автомобилю с ребенком под Белгородом

Под Белгородом при атаке FPV-дрона на автомобиль ранена девочка

В поселке Октябрьский при ударе FPV-дрона (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) по автомобилю пострадала 12-летняя девочка, сообщает в Telegram-канале оперштаб Белгородской области.

В посте говорится, что у пострадавшей ранения глаза, предплечья и ног. Девочку доставили в больницу. Машина тоже пострадала. Кроме того, при налете были разбиты окна, повреждены фасады и заборы в двух частных домах.

До этого ВСУ устроили самую массированную атаку на Санкт-Петербург и Ленобласть за время проведения СВО. Из-за беспилотников временно закрыли въезд в Кронштадт. Власти объявили об отмене фестиваля «Паруса Кронштадта» в парке «Остров фортов» 6 и 7 июня.

В Ленобласти начался пожар на объекте Минобороны, в Большой Ижоре эвакуировали более 600 человек. Атаке подверглись и другие российские регионы. Что известно о налете дронов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее под Белгородом сбили дрон с надписью «с любовью для жителей».