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Общество

Власти попросили не приезжать в Большую Ижору после налета БПЛА

В Ленобласти жители, эвакуированные после атаки дронов, вернулись домой
Пресс-служба Администрация Ленинградской области

В Большой Ижоре снят режим охранной зоны. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Чиновник сообщил, что всех, кто находился в пунктах временного размещения после налета БПЛА на регион, развезли на автобусах по домам. Он попросил в ближайшие дни не приезжать в поселок.

По словам Дрозденко, в населенном пункте будут проверять лес и пляжи.

«Зоны, которые еще могут быть не безопасны — огорожены сигнальными лентами и обозначены информационными табличками с предупреждением», — сообщил губернатор.

Он добавил, что там будут дежурить полицейские.

До этого ВСУ устроили самую массированную атаку на Санкт-Петербург и Ленобласть за время проведения СВО. Из-за беспилотников временно закрыли въезд в Кронштадт. В Ленобласти начался пожар на объекте Минобороны, в Большой Ижоре эвакуировали более 600 человек. Атаке подверглись и другие регионы России. Что известно о налете дронов — в материале «Газеты.Ru».

Ранее актер Виторган рассказал, как пережил атаку ВСУ в Туапсе.

 
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