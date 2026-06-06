Стало известно о готовящейся эвакуации населения Черниговской и Сумской областей

В раде рассказали о подготовке эвакуации жителей Черниговской и Сумской областей

Украинские власти готовятся к проведению эвакуации в Черниговской и Сумской областях при необходимости. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью украинскому журналисту Виталию Дикому, передает ТАСС.

«В Черниговской и Сумской области дали задачу готовиться в случае чего к эвакуации», — сказала она.

По словам Скороход, регионам дано задание готовиться к эвакуации «в случае чего».

До этого власти Харьковской области объявили принудительную эвакуацию стартовала в прифронтовом Богодуховском районе. Согласно указу, эвакуации подлежат семь населенных пунктов, из которых будут вывезены порядка семи тысяч человек.

В апреле в ВСУ сообщили, что руководство Украины в срочном порядке начало оборудовать сплошную линию обороны от Киевского водохранилища до города Сумы «в кратчайшие сроки». За этой линией обороны находятся Чернигов, большая часть Черниговской и половина Сумской областей.

Ранее капитан ВСУ рассказал, чего больше всего на хватает украинской армии.