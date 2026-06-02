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Армия

В Харьковской области началась принудительная эвакуация

Глава Харьковской ОВА Синегубов объявил принудительную эвакуацию в прифронтовых районах
Umit Bektas/Reuters

В прифронтовом Богодуховском районе Харьковской области началась принудительная эвакуация. Об этом заявил глава местной областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

По его словам, зона обязательной эвакуации была расширена на золочевском направлении в связи с системными обстрелами.

Согласно указу ОВА, эвакуации подлежат семь населенных пунктов, из которых будут вывезены порядка семи тысяч человек.

В ночь на 2 июня российская армия нанесла массированный удар по Украине, в числе целей — военные и энергетические объекты в Киеве и других регионах. Украинскую столицу «затянуло дымом от пожаров», более сотни тысяч человек остались без света. По информации российских военкоров, под удар попали военные заводы, сборочные цеха БПЛА, пункты ремонта военной техники и инфраструктура для поставок грузов НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Верховной раде Украины призвали завершить конфликт после удара «Орешником».

 
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