Стало известно, чего больше всего не хватает ВСУ

Капитан ВСУ Радчук: ВСУ больше всего не хватает людей и бронированной техники

ВСУ на фронте больше всего не хватает бронированной техники и людей. Об этом в интервью «Укринформ» рассказал капитан 22 батальона беспилотных систем ВСУ «Кратос» Александр Радчук.

По его словам, иногда украинцам не хватает «мелочей» вроде пропеллеров и зарядных станций для дронов. Однако серьезная проблема – в недостатке бронированной техники для подвоза людей.

«Главная проблема — недостаток легко бронированной техники, чтобы просто доехать. Обычных пикапов тоже не хватает. У меня их достаточно по количеству, но ни один не может ехать, что-то было повреждено от взрывов, а что-то просто вышло из строя из-за тяжелых условий эксплуатации. Бронированная техника нужна, ведь попадет FPV в обычный пикап — точно будут потери. А бронированная техника хоть и сгорит, но личный состав в основном спасется», — отметил он.

Также он сказал, что существует и серьезная проблема с людьми. По его словам, беспилотным войскам, например, «нужно больше» пилотов дронов.

«У меня главная проблема — люди, мне их нужно больше, чтобы нормально проводить ротации. <…> Именно сейчас у меня люди уже восьмой день [на позиции], их нужно менять», — рассказал он.

В мае депутат Верховной рады Украины Анна Скороход рассказала, что в ВСУ сложилась критическая ситуация с нехваткой личного состава. В апреле командующий десантно-штурмовыми войсками (ДШВ) ВСУ Олег Апостол отметил, что в рекрутинговые центры ВСУ теперь идет «гораздо меньше людей», чем прежде, и поэтому в армии «нет ротации» и «нормального отпуска».

Также в феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска на протяжении нескольких лет испытывают дефицит личного состава.

