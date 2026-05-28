Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Стало известно, чего больше всего не хватает ВСУ

Капитан ВСУ Радчук: ВСУ больше всего не хватает людей и бронированной техники
Reuters

ВСУ на фронте больше всего не хватает бронированной техники и людей. Об этом в интервью «Укринформ» рассказал капитан 22 батальона беспилотных систем ВСУ «Кратос» Александр Радчук.

По его словам, иногда украинцам не хватает «мелочей» вроде пропеллеров и зарядных станций для дронов. Однако серьезная проблема – в недостатке бронированной техники для подвоза людей.

«Главная проблема — недостаток легко бронированной техники, чтобы просто доехать. Обычных пикапов тоже не хватает. У меня их достаточно по количеству, но ни один не может ехать, что-то было повреждено от взрывов, а что-то просто вышло из строя из-за тяжелых условий эксплуатации. Бронированная техника нужна, ведь попадет FPV в обычный пикап — точно будут потери. А бронированная техника хоть и сгорит, но личный состав в основном спасется», — отметил он.

Также он сказал, что существует и серьезная проблема с людьми. По его словам, беспилотным войскам, например, «нужно больше» пилотов дронов.

«У меня главная проблема — люди, мне их нужно больше, чтобы нормально проводить ротации. <…> Именно сейчас у меня люди уже восьмой день [на позиции], их нужно менять», — рассказал он.

В мае депутат Верховной рады Украины Анна Скороход рассказала, что в ВСУ сложилась критическая ситуация с нехваткой личного состава. В апреле командующий десантно-штурмовыми войсками (ДШВ) ВСУ Олег Апостол отметил, что в рекрутинговые центры ВСУ теперь идет «гораздо меньше людей», чем прежде, и поэтому в армии «нет ротации» и «нормального отпуска».

Также в феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска на протяжении нескольких лет испытывают дефицит личного состава.

Ранее в Раде придумали, что делать с нехваткой людей на Украине.

 
Теперь вы знаете
Встреча Путина и Токаева, право на работу с 12 лет и ограничения на YouTube для россиян с VPN. Главное за 28 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!