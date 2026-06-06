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Общество

Власти Азербайджана рассказали о состоянии раненных при атаке в Азовском море

МИД Азербайджана: состояние граждан, раненных при атаке в Азовском море, хорошее
Petrov Sergey/Global Look Press

Состояние граждан Азербайджана, пострадавших в результате атаки на суда в Азовском море, хорошее. Об этом сообщила пресс-служба МИД Республики.

«Состояние раненых оценивается как хорошее, и ожидается, что некоторые из них будут выписаны из больницы в ближайшее время», — говорится в сообщении.

На данный момент сотрудники консульского отдела посольства Азербайджана в РФ находятся Ейске и оказывают необходимую консульскую поддержку пострадавшим и спасенным гражданам Республики.

Инцидент произошел в ночь на 5 июня в Таганрогском заливе Азовского моря: дроны атаковали два иностранных грузовых судна «Натра» и «Циркон», на которых работали 25 граждан Азербайджана. В результате налета пятеро азербайджанских моряков получили ранения, несовместимые с жизнью, еще несколько были госпитализированы в больницу Ейска.

По словам начальника пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде, суда не принадлежат республике, а об атаке сообщила российская сторона.

Ранее появились кадры с одного из атакованных в Азовском море сухогрузов.

 
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