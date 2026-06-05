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Общество

Появились кадры с одного из атакованных в Азовском море сухогрузов

Опубликовано видео с одного из сухогрузов, атакованных БПЛА в Азовском море

Азербайджанский новостной канал oxu.az опубликовал в своем Telegram-канале кадры последствий удара украинских дронов по одному из сухогрузов в Азовском море.

На видео можно заметить заваленную обломками палубу, также значительные разрушения получил капитанский мостик.

Инцидент произошел в ночь на 5 июня в Таганрогском заливе Азовского моря: дроны атаковали два иностранных грузовых судна «Натра» и «Циркон», на которых работали 25 граждан Азербайджана. В результате налета пятеро азербайджанских моряков получили ранения, несовместимые с жизнью, еще несколько были госпитализированы в больницу Ейска.

По словам начальника пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде, суда не принадлежат республике, а об атаке сообщила российская сторона.

Позднее командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди, известный под позывным «Мадьяр», подтвердил удары по судам в Азовском море. По его словам, украинские силы атаковали грузовые суда в портах на северном берегу Азова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эту атаку, заявила, что этот удар по грузовым судам подтвердил террористическую сущность Киева.

Ранее Патрушев заявил об увеличении риска атак на суда, следующие в российские порты.

 
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