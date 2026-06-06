Российский боец сделал предложение спасенной девушке в реанимации

Боец в реанимации сделал предложение девушке, попавшей под удар ВСУ в Енакиево

Боец Вооруженных сил РФ сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, находящейся в реанимации. Она вместе с сыном пострадала при атаке украинского беспилотника на пассажирский автобус в Енакиево (ДНР), рассказал мэр Горловки Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В тот страшный день, 3 июня, она вместе с сыном ехала к своему любимому человеку, который сейчас защищает Родину. Но, увы, дрон в Енакиево оборвал все планы и надежды… Сегодня ее любимый человек приехал с ЛБС и сделал ей предложение. Прямо в реанимации», — написал градоначальник.

Он также уточнил, что во время атаки Анастасия закрыла собой сына — это спасло мальчику жизнь, но сама женщина получила тяжелые ранения.

«Хирурги Горловской второй больницы в который раз совершили чудо и вытянули девочку с того света», — добавил Приходько.

3 июня украинский дрон атаковал рейсовый автобус в Енакиево. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, в результате восемь человек не выжили, десять были госпитализированы, еще одному оказали помощь амбулаторно. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «теракт».

Ранее петербургский курсант сделал возлюбленной предложение в День Победы, это попало на видео.