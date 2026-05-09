Петербургский курсант сделал возлюбленной предложение в День Победы, это попало на видео

78.ru: в Петербурге курсант сделал возлюбленной предложение в День Победы

В Петербурге на видео попало, как курсант сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца в День Победы. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Трогательная сцена разыгралась 9 мая у Исаакиевского собора. Молодой человек в форме опустился на одно колено и попросил избранницу стать его женой. Очевидцами этого поступка стали туристы и горожане, прогуливавшиеся возле собора.

Заветное «Да!» утонуло в громе аплодисментов и троекратном «Ура!». Растроганные очевидцы снимали на телефон, как счастливая пара слилась в поцелуе.

До этого музыкант военного оркестра сделал возлюбленной предложение после парада Победы на Урале. Девушка ответила «Да».

Ранее в Благовещенске курсант сделал предложение девушке во время парада.