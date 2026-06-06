Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

Границу между Абхазией и Россией временно закрыли

Глава погрануправления Абхазии Латипов: граница между Абхазией и РФ закрыта
Томас Тхайцук/РИА Новости

Границу между Абхазией и Россией временно закрыли из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом заявил начальник Погрануправления Службы госбезопасности Рустам Латипов изданию «Апсныпресс».

«Движение через контрольно-пропускной пункт «Псоу» приостановлено из-за работы систем ПВО на сопредельной стороне по отражению атаки БПЛА», — сказано в сообщении.

Оно было опубликовано в 13:30 по московскому времени.

До этого Кронштадт в Санкт-Петербурге открыли на въезд и выезд после атаки беспилотников.

Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Губернатор Северной столицы Александр Дрозденко рассказал, что ночью и утром силы противовоздушной обороны сбили над регионом 144 украинских беспилотника. Позднее Дрозденко рассказал, что четыре человека обратились за медицинской помощью после пожара. Среди пострадавших есть ребенок.

До этого на эстонско-российской границе начали продавать места в очереди на въезд в РФ.

 
Теперь вы знаете
Жуткие коридоры и бесконечные желтые комнаты. Почему лиминальные пространства вызывают тревогу и страх
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!