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Политика

В Петербурге отбили все атаки вражеских БПЛА

Власти заявили, что атаки БПЛА в воздушном пространстве над Петербургом отбиты
Shutterstock

Совершенная утром 6 июня атака украинских беспилотников в воздушном пространстве над Санкт-Петербургом отбита. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в мессенджере «Макс».

Отмечается, что российским средствам противовоздушной обороны удалось не допустить причинения ущерба городу. Однако пострадали трое человек, их состояние оценивается как легкое, они направлены на амбулаторное лечение.
В настоящий момент оперативный штаб под руководством губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие с силовым блоком, говорится в сообщении.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что общее число уничтоженных над территорией региона БПЛА достигло 144. По его словам, разрушений не зафиксировано, люди не пострадали.

Также Беглов сообщал, что город подвергся масштабной атаке БПЛА. К 10 утра в городе была отменена угроза атаки беспилотников.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что военные за ночь сбили почти 380 беспилотников над Россией и Абхазией.

 
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