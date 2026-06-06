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Общество

Кронштадт открыли на въезд и выезд после атаки беспилотников

В Кронштадте сняли ограничения после атаки ВСУ
Александр Гальперин/РИА Новости

Город Кронштадт в Санкт-Петербурге открыли на въезд и выезд после атаки беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кронштадтского района, передает ТАСС.

«Ограничения на въезд и выезд из Кронштадта сняты», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Также уточняется, что восстановили движение автобусных маршрутов №№ 1Кр, 3Кр.

Утром 6 июня Кронштадт подвергся масштабной атаке беспилотников. В связи с этим город был закрыт для въезда и выезда.

Также был закрыт вход на местный фестиваль «Паруса Кронштадта» в парке «Остров фортов». Позднее в администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга сообщили, что мероприятие отменено.

Санкт-Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что ночью и утром силы противовоздушной обороны сбили над регионом 141 украинский беспилотник.

Ранее в Белгородской области два человека пострадали при атаке дронов.

 
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