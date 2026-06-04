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Общество

На эстонско-российской границе начали продавать места в очереди на въезд в РФ

Postimees: на КПП в Нарве торгуют местами в очереди на въезд в Россию
Евгений Ашихмин/РИА «Новости»

На пограничном переходе «Нарва-1» на российско-эстонской границе начали продавать места в очереди на въезд в РФ. Об этом сообщило эстонское издание Postimees.

По информации источника, прохождение границы со стороны Эстонии может занимать более половины дня. Поэтому «торговцы» начали предлагать купить места в очереди за сумму до 160 евро.

В эстонской полиции подтвердили, что такие случаи на границе действительно есть, и правоохранители не могут им противостоять из-за отсутствия состава преступления в действиях «торговцев».

31 мая перед контрольно-пропускным пунктом (КПП) в эстонской Нарве выстроилась большая очередь из желающих попасть в российский Ивангород. По словам начальника таможенного поста «Ивангород» Санкт-Петербургской таможни Евгения Скорюкова, в ней стояли около 200 человек, многие — с чемоданами. Время ожидания могло составлять шесть часов. Скорюков подчеркнул, что задержки были связаны с работой эстонских государственных органов. Российский таможенный пост работает в штатном режиме, уточнил он.

15 мая правительство Эстонии продлило временный особый порядок работы наземных КПП на юго-восточной границе с Россией и сократило часы работы пункта «Нарва-1» с 07:00 до 19:00 по местному времени. Ограничения сказываются не только на россиянах, но и на жителях эстонских приграничных населенных пунктов, которые часто посещают РФ, в том числе ради выгодной закупки более дешевых товаров.

Ранее Эстония решила выделить почти €20 млн на укрепление границы с РФ.

 
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