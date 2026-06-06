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Общество

Власти Финляндии ввели ограничения на полеты у порта Котка-Хамина

Силы обороны Финляндии временно ограничили полеты на юго-востоке страны
Adam Ihse/TT News Agency/Reuters

Вооруженные силы Финляндии вводили временные ограничения полетов в районе порта Котка-Хамина на юге страны. Об этом сообщает портал Yle со ссылкой на пресс-службу финских ВС.

Временная зона ограничения полетов расположена в районе морской акватории у побережья порта Котка-Хамина, ограничения коснулись пилотируемой авиации и беспилотников. Ограничения были сняты спустя три часа после сообщения, опубликованного пресс-службой Вооруженных сил страны об ограничении полетов.

В пресс-службе также подчеркнули, что Финляндии не угрожала непосредственная военная опасность, ограничения были введены как меры предосторожности. В ВС не прокомментировали, вызвано ли решение об ограничениях атакой беспилотников в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Утром 6 июня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 144 беспилотников в небе над регионом. Четыре человека пострадали при пожаре, возникшем из-за БПЛА в Ломоносовском районе, в том числе ребенок, также были повреждены несколько многоквартирных домов, уточнил губернатор.

В свою очередь губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город подвергся масштабной атаке украинских БПЛА. По его словам, пострадали три человека.

Ранее в Кронштадте ввели ограничения из-за атаки БПЛА.

 
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