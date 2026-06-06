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Армия

Петербург второй раз за неделю подвергся масштабной атаке БПЛА

Беглов заявил о масштабной атаке украинских БПЛА на Санкт-Петербург
Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Санкт-Петербург утром подвергся масштабной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Александр Беглов.

«Работают средства ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru»)», — предупредил градоначальник.

На этом фоне он рекомендовал жителям оставаться дома и не выходить на улицу. Беглов обратил внимание, что в связи с оперативной обстановкой в Петербурге возможны перебои в работе мобильного интернета.

«О ликвидации воздушной опасности будет сообщено дополнительно», — добавил губернатор.

Тем временем в Ленинградской области сбили 86 украинских БПЛА. Петербургский аэропорт Пулково из-за атаки беспилотников приостановил прием и отправку воздушных судов.

3 июня украинские беспилотники нанесли удары по объектам в Кронштадте, а также Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга. Как рассказал Беглов, в результате налета пострадали несколько человек. Тем не менее атака никак не отразилась на проведении Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 3 по 6 июня.

Ранее в Брянской области ребенок пострадал из-за падения обломков БПЛА.

 
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