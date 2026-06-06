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Общество

ВСУ ударили по Кронштадту

Кронштадт подвергся атаке украинских беспилотников
Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Утром 6 июня Кронштадт подвергся масштабной атаке беспилотников. В городе работают средства ПВО, сообщает администрация Кронштадтского района.

В связи с этим, Кронштадт закрыли на въезд и выезд. Кроме того, закрыт вход на местный фестиваль «Паруса Кронштадта» в парке «Остров фортов» — до снятия угрозы атаки БПЛА в Санкт-Петербурге.

Сегодня Санкт- Петербург и Ленинградская область подверглись массированной атаке со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что ночью и утром силы противовоздушной обороны сбили над регионом 141 украинский беспилотник.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в свою очередь призвал местных жителей не выходить на улицы на фоне беспилотной опасности. По его словам, в настоящее время в городе продолжают работать средства противовоздушной обороны. Беглов также уточнил, что в городе возможны перебои мобильного интернета.

На этом фоне аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге приостанавливал свою работу. Сейчас воздушная гавань продолжает принимать и отправлять рейсы, согласуя свои действия с соответствующими органами для обеспечения безопасности полетов.

Ранее в Минобороны назвали число сбитых за ночь дронов ВСУ.

 
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