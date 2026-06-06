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Общество

Ребенок пострадал при пожаре в Ленобласти после атаки БПЛА

Четыре человека обратились к врачам после пожара в Ленобласти из-за БПЛА
Евгений Одиноков/РИА Новости

Четыре человека обратились за медицинской помощью после пожара в Ломоносовском районе Ленинградской области, произошедшего после атаки беспилотника. Об этом рассказал губернатор Александр Дрозденко в мессенджере «Макс».

«Четыре местных жителя обратились за медицинской помощью, из них один госпитализирован, троим оказана помощь медиков на месте, в том числе ребенку», — сообщил он.

По его информации, пожар возник в поселке Большая Ижора после атаки БПЛА, в результате чего были эвакуированы более 600 человек. Ликвидация пожара продолжается.

До этого глава региона сообщал, что на объекте Минобороны в Ломоносовском районе области возник пожар, в качестве временной меры было принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны рядом с возгоранием. Дрозденко заявил, что в небе над Санкт-Петербургом было уничтожено 144 беспилотника, все атаки были отбиты.

Ранее Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке беспилотников.

 
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