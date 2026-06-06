В Тюменской области локализовали возгорание на НПЗ

Сотрудники экстренных служб локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Тюмени. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Пострадавших нет», — подчеркивается в заявлении.

Глава региона поблагодарил огнеборцев за слаженную и оперативную работу на месте происшествия. По словам Моора, он продолжает держать ситуацию на личном контроле.

«Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе следствия», — добавил губернатор.

Правительство Тюменской области утром 6 июня заявило о пожаре на НПЗ в административном центре региона. Огонь охватил одну из установок системы очистки завода, причиной послужило нарушение технологического процесса. На место ЧП были направлены все экстренные службы. Власти предупредили, что возгоранию был присвоен высокий уровень опасности, и в то же время опровергли информацию о том, что причиной пожара стала атака украинских беспилотников.

К нефтеперерабатывающему заводу помимо огнеборцев прибыла бригада скорой помощи. Однако лечение никому не потребовалось.

Ранее на одном из двух действующих НПЗ в Австралии произошел взрыв.