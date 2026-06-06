Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Тюменской области локализовали возгорание на НПЗ

Губернатор Моор: огнеборцы локализовали пожар на НПЗ в Тюмени
Максим Блинов/РИА Новости

Сотрудники экстренных служб локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Тюмени. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Пострадавших нет», — подчеркивается в заявлении.

Глава региона поблагодарил огнеборцев за слаженную и оперативную работу на месте происшествия. По словам Моора, он продолжает держать ситуацию на личном контроле.

«Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе следствия», — добавил губернатор.

Правительство Тюменской области утром 6 июня заявило о пожаре на НПЗ в административном центре региона. Огонь охватил одну из установок системы очистки завода, причиной послужило нарушение технологического процесса. На место ЧП были направлены все экстренные службы. Власти предупредили, что возгоранию был присвоен высокий уровень опасности, и в то же время опровергли информацию о том, что причиной пожара стала атака украинских беспилотников.

К нефтеперерабатывающему заводу помимо огнеборцев прибыла бригада скорой помощи. Однако лечение никому не потребовалось.

Ранее на одном из двух действующих НПЗ в Австралии произошел взрыв.

 
Теперь вы знаете
Пушкин называл жену своей 113-й любовью. Горячие факты о поэте, которые не рассказывают в школе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!