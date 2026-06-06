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Общество

Власти сообщили, обращался ли кто-то за медпомощью из-за пожара на НПЗ в Тюмени

Правительство Тюменской области: при пожаре на НПЗ никто не пострадал
NickolayV/Shutterstock/FOTODOM

Никто из людей не пострадал в результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Тюменской области. Об этом в Telegram-канале сообщило правительство региона.

В заявлении утверждается, что на месте происшествия работает бригада скорой помощи.

«На данный момент медицинская помощь никому не потребовалась», — приводится в тексте комментарий министерства здравоохранения Тюменской области.

По данным правительства, огонь охватил одну из установок системы очистки НПЗ. Возгорание произошло из-за нарушения технологического процесса.

«На месте работают все экстренные службы. Ликвидация пожара продолжается», — отмечается в публикации.

В региональном департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности добавили, что угрозы для населения отсутствуют.

Информация о возгорании на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе поступила утром 6 июня. Власти предупредили, что пожару был присвоен высокий уровень опасности. Также они опровергли сообщения о том, что причиной ЧП стала атака украинских дронов.

Ранее в Кремле высказались о рисках дефицита топлива из-за ударов беспилотников по НПЗ.

 
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