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Общество

Спасатели ликвидируют пожар на Тюменском нефтезаводе

Спасатели тушат пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе
Shutterstock

Спасатели борются с огнем на Тюменском нефтеперерабатывающем (НПЗ) заводе. Пожар вспыхнул в одной из установок системы очистки из-за сбоя в технологическом процессе, сообщили в информационном центре правительства региона.

В настоящее время спасатели продолжают ликвидацию возгорания. Из-за того, что пожар возник на территории промышленного предприятия, ему присвоен высокий уровень опасности, добавили в правительстве региона. Информация о пострадавших не поступала.

В правительстве также опровергли информацию о том, что причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе стала атака БПЛА.

Местные жители рассказали, что в районе НПЗ были слышны сирены спецтранспорта, а со стороны промышленной площадки наблюдалось свечение, похожее на открытое горение.

В конце марта на нефтезаводе Нижнекамска произошел пожар. К работе привлекали службы оперативного реагирования, а сотрудников предприятия, не задействованных в ликвидации возгорания, переместили на безопасное расстояние.

Ранее власти объяснили причину возгорания на НПЗ в Ярославле.

 
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