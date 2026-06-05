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Общество

СМИ сообщили о взрывах в пригороде Днепропетровска и в Запорожье

Взрывы произошли в пригороде Днепропетровска и в подконтрольном ВСУ Запорожье
Stringer/dpa/Global Look Press

Взрывы произошли в пригороде Днепропетровска на юго-востоке Украины и в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) городе Запорожье. Об этом сообщило агентство Укринформ в Telegram-канале.

«В Запорожье и пригороде Днепропетровска прозвучали взрывы», — говорится в публикации.

Утром 5 июня украинский телеканал «Общественное» сообщил о взрыве в Полтаве в центре Украины.

До этого прилеты были зафиксированы в Черноморске Одесской области, а также в Сумах, Днепропетровской области и подконтрольном Киеву городе Запорожье.

В ночь на 2 июня российская армия нанесла массированный удар по Украине, в числе целей — военные и энергетические объекты в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепре, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Украинскую столицу «затянуло дымом от пожаров», более сотни тысяч человек остались без света. По информации российских военкоров, под удар попали военные заводы, сборочные цеха БПЛА, пункты ремонта военной техники и инфраструктура для поставок грузов НАТО.

Ранее попытка ВСУ перехватить «Циркон» дала неожиданный результат.

 
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