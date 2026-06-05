Украинские СМИ сообщили о взрыве в Полтаве

Взрыв прозвучал в Полтаве в центре Украины. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Никаких подробностей не приводится.

До этого прилеты были зафиксированы в Черноморске Одесской области, а также в Сумах, Днепропетровской области и подконтрольном Киеву городе Запорожье.

В ночь на 2 июня российская армия нанесла массированный удар по Украине, в числе целей — военные и энергетические объекты в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепре, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Украинскую столицу «затянуло дымом от пожаров», более сотни тысяч человек остались без света. По информации российских военкоров, под удар попали военные заводы, сборочные цеха БПЛА, пункты ремонта военной техники и инфраструктура для поставок грузов НАТО.

Как сообщил военный корреспондент Александр Коц, в ходе комбинированного удара применялись крылатые ракеты «Калибр», авиационные ракеты Х-101, запущенные с Ту-95МС и Ту-160, а также ракеты «Искандер», «Циркон» и беспилотники «Герань» с нескольких направлений.

Ранее попытка ВСУ перехватить «Циркон» дала неожиданный результат.