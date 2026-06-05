Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Армия

В Одесской области Украины раздались взрывы

Взрывы раздались в Черноморске Одесской области
Sofiia Gatilova/Reuters

Прилеты зафиксированы в Черноморске Одесской области. Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Одесса ИНФО».

По его данным, взрывы раздаются в Сумах, Днепропетровской области и подконтрольном Киеву городе Запорожье.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Сумской и Харьковской областях, а также в столице Украины.

В ночь на 1 июня несколько десятков беспилотников «Герань» атаковали военные базы и площадки с грузами НАТО в Одессе. По данным Telegram-канала «Хроники Гераней», взрывы произошли как в районе морского порта, так и в других районах города. Отмечается, что снаряды с дронов падали со стороны порта и пролетали через всю Одессу. Украинские СМИ сообщили, что Одесса окутана дымом, очаги пожаров распространяются по всему городу.

19 мая координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в западном пригороде Одессы под удар попала группа инструкторов из Франции, которые причастны к террористическим атакам на Россию. По его словам, инструкторы напрямую участвовали в управлении дальнобойными дронами. Лебедев уточнил, что эта группа причастна к атакам на Крым, Краснодарский край и другие регионы России.

Ранее в подполье объяснили, зачем Украина готовит Одессу к обороне.

 
Теперь вы знаете
Шнобелевка: премия, которую мы (не) заслужили. Самые смешные лауреаты за 30 лет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!