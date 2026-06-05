В Одесской области Украины раздались взрывы

Прилеты зафиксированы в Черноморске Одесской области. Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Одесса ИНФО».

По его данным, взрывы раздаются в Сумах, Днепропетровской области и подконтрольном Киеву городе Запорожье.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Сумской и Харьковской областях, а также в столице Украины.

В ночь на 1 июня несколько десятков беспилотников «Герань» атаковали военные базы и площадки с грузами НАТО в Одессе. По данным Telegram-канала «Хроники Гераней», взрывы произошли как в районе морского порта, так и в других районах города. Отмечается, что снаряды с дронов падали со стороны порта и пролетали через всю Одессу. Украинские СМИ сообщили, что Одесса окутана дымом, очаги пожаров распространяются по всему городу.

19 мая координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в западном пригороде Одессы под удар попала группа инструкторов из Франции, которые причастны к террористическим атакам на Россию. По его словам, инструкторы напрямую участвовали в управлении дальнобойными дронами. Лебедев уточнил, что эта группа причастна к атакам на Крым, Краснодарский край и другие регионы России.

Ранее в подполье объяснили, зачем Украина готовит Одессу к обороне.