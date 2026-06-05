В Москве задержали мужчину, открывшего стрельбу в сторону подростков

Москвича, ранившего 16-летнего юношу из пневматики, заключили под стражу

В Москве арестовали мужчину, который открыл стрельбу из пневматического оружия по группе подростков, сообщает столичная прокуратура.

«С учетом позиции Преображенской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу фигуранта уголовного дела о хулиганстве. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — уточнили в ведомстве.

Инцидент произошел 2 июня во дворе многоэтажки по Амурской улице. Как сообщалось, после сдачи ОГЭ девятиклассники общались с девочками возле подъезда. В это время на балконе второго этажа находились двое нетрезвых мужчин.

Увидев толпу подростков, один из них взял пневматический пистолет и произвел не менее пяти выстрелов в их сторону. Одна из пуль попала в голову 16-летнему юноше, ему потребовалась помощь медиков. Стрелка задержали, им оказался 27-летний местный житель, имеющий непогашенную судимость.

Ранее в Тверской области мужчина выстрелил юноше в живот на детской площадке.