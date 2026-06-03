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Общество

Пьяный москвич выстрелил подростку в голову из пневматики

В Москве пьяный мужчина обстрелял школьников во дворе дома
Global Look Press

В Москве в районе Гольяново пьяный мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия по группе подростков. Об этом сообщается в Telegram-канале «МК: срочные новости».

Инцидент произошел во дворе многоэтажки по Амурской улице. Девятиклассники прогуливались после сдачи ОГЭ по русскому, они общались с девочками возле подъезда дома. В это время на балконе второго этажа находились двое нетрезвых мужчин.

Увидев толпу подростков, один из них взял пневматический пистолет и не менее 10 раз выстрелил в сторону несовершеннолетних. Одна из пуль попала в голову девятикласснику. Мальчику потребовалась помощь медиков. Стрелка задержали, им оказался 27-летний местный житель, имеющий непогашенную судимость, возбуждено уголовное дело.

До этого в Энгельсе мужчина открыл стрельбу с балкона по девочкам-подросткам. Он был недоволен громким смехом детей. Одна из пострадавших получила легкие телесные повреждения. Как оказалось, стрелок уже был судим.

Ранее в Пензе подростки открыли стрельбу на улице.

 
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