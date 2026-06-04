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Общество

Мужчина выстрелил в юношу на российской детской площадке и попал на видео

В Тверской области мужчина выстрелил юноше в живот на детской площадке

В Тверской области 46-летний мужчина устроил стрельбу на детской площадке и попал на видео. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 3 июня на детской площадке в городе Ржеве, когда мужчина распивал спиртное и слушал громкую музыку на площадке возле дома — компания молодых людей сделала ему замечание. После этого он сходил домой и вернулся с травматическим пистолетом. Сначала агрессор выстрелил в воздух, затем в живот 18-летнему юноше.

После этого нападавший бросился за убегавшими подростками. Прибывшие на место полицейские и росгвардейцы попытались его остановить, однако дебошир еще несколько раз выстрелил в сторону силовиков. В результате его обезвредили.

Пострадавшего юношу осмотрели врачи, его отпустили домой. Стрелка поместили в изолятор, возбуждено уголовное дело.

Ранее пьяный москвич выстрелил подростку в голову из пневматики.

 
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