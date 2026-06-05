В Африканском центре по контролю заболеваний выразили обеспокоенность из-за нынешней вспышки Эболы

Africa CDC: нынешняя вспышка Эболы в Африке — четвертая по масштабу с 1976 года

Нынешняя вспышка лихорадки Эбола в Африке является четвертой по масштабу и тяжести за все время наблюдений с 1976 года. Об этом объявили Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC), передает радиостанция SABC.

«Вспышка, произошедшая в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде, является крайне серьезной», — сказали в Africa CDC.

До этого там заявили, что число подтвержденных случаев Эболы в ДРК и Уганде выросло до 397, из них 63 — летальных. Известно, что на данный момент врачи уже проверили почти 10 тысяч контактов зараженных пациентов (4341 в ДРК и 5009 — в Уганде).

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Против распространяющегося штамма Бундибугио не существует одобренных методов лечения и вакцин. По этой причине жизненно важна паллиативная медицинская помощь, включающая изоляцию, восполнение потерь жидкости у заразившихся и обезболивание.

Ранее вирусолог оценил риски эпидемии Эболы в России.