Вирусолог оценил риски эпидемии Эболы в России

Media Lens King/Shutterstock/FOTODOM

Риска эпидемии Эболы в России пока нет. Об этом ТАСС заявил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, необходимые меры принимаются, а журналистам необходимо быть аккуратнее в подаче информации по этой теме.

«Что касается людей, то даже и думать об этом не надо, чтобы не нервничать. Органы массовой информации должны аккуратно это все подавать, чтобы не было лишней тревоги у людей», — сказал он.

До этого глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил о росте числа предполагаемых случаев заражения Эболой в Демократической Республике Конго (ДРК).

Накануне Associated Press сообщало, что на востоке ДРК жители Монгбвалу, которые оказались в эпицентре вспышки лихорадки Эбола, подожгли палаточный лагерь, где медики лечили пациентов от вируса.

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Ранее инфекционист допустил завоз лихорадки Эбола в Россию.

 
