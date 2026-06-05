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Общество

Число подтвержденных случаев Эболы в Конго и Уганде почти достигло 400

Africa CDC: число подтвержденных случаев Эболы в ДРК и Уганде выросло до 397
Arlette Bashizi/Reuters

Число подтвержденных случаев Эболы в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде выросло до 397, из них 63 — летальных. Об этом сообщил генеральный директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний (Africa CDC) Жан Касея, пишет РИА Новости.

«По последним данным, 381 случай подтвержден в ДРК и 16 в Уганде», — сказал он на пресс-конференции в Женеве.

По словам Касея эта эпидемия Эболы — четвертая по сложности в истории.

Как уточняется, врачи уже проверили почти 10 тысяч контактов зараженных пациентов (4341 в ДРК и 5009 — в Уганде).

17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку лихорадки Эбола в ДРК и Уганде чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Против распространяющегося штамма Бундибугио не существует одобренных методов лечения и вакцин. По этой причине жизненно важна паллиативная медицинская помощь, включающая изоляцию, восполнение потерь жидкости у заразившихся и обезболивание.

Ранее российских медиков решили отправить в Африку для борьбы с Эболой.

 
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