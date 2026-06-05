В Славянском районе Кубани увеличилась площадь подтоплений

Площадь подтоплений в Славянском районе Кубани составляет 1 195 га. Об этом сообщили Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) района, передает ТАСС.

«Идет дальнейшее распространение потока воды из прорана на сельскохозяйственные угодья. Общая площадь затопления составляет 1 195 га. Высота затопления от 50 до 70 см», — говорится в сообщении.

Отмечается, что за состоянием уровня воды и дамбы обвалования реки Протоки ведется постоянное наблюдение.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае 56 жителей находятся в пункте временного размещения из-за подтоплений. В работах в Крымском и Славянском районах задействовано примерно 755 человек. Используется 155 единиц техники и четыре плавсредства.

31 мая сообщалось, что в Краснодаре и других частях Кубани из-за ливней резко поднимается вода в реках, подтоплены дома и дороги. Так, по его данным, в Краснодаре из берегов вышла река Кубань. Набережную в микрорайоне Юбилейный подтопило. На Средней улице размыло дорогу, поэтому некоторые машины застревают или теряют запчасти. В Северском районе подтоплены свыше 30 участков, дворов и домов после выхода из берегов реки Афипс и ручея Супс. В станице Григорьевской из-за подъема воды приостановили движение через мост.

Ранее град повредил самолет и сорвал рейс в российском регионе.