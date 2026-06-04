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Общество

Десятки жителей Краснодарского края размещены в ПВР из-за подтоплений

МЧС Кубани: 56 человек размещены в ПВР на фоне подтоплений
Dizzy_Studio/Shutterstock

В Краснодарском крае 56 жителей находятся в пункте временного размещения из-за подтоплений. Об этом пресс-служба МЧС по региону сообщает в мессенджере «Макс».

«В настоящее время зафиксированы подтопления в хуторе Западном Крымского района и хуторе Соболевском Славянского района. На этих участках подтоплены сельскохозяйственные земли. Подтопленных придомовых территорий и домов нет. В превентивных целях заблаговременно было осуществлено оповещение и эвакуация населения», — рассказали в ведомстве.

В станице Троицкой Крымского района мешками с песком укрепляют дамбу. В хуторе Прикубанском Славянского района проводятся аналогичные меры.

Всего в работах в Крымском и Славянском районах задействовано примерно 755 человек. Используется 155 единиц техники и четыре плавсредства, уточнили в МЧС региона.

31 мая Telegram-канал SHOT писал, что в Краснодаре и других частях Кубани из-за ливней резко поднимается вода в реках, подтоплены дома и дороги. Так, по его данным, в Краснодаре из берегов вышла река Кубань. Набережную в микрорайоне Юбилейный подтопило. На Средней улице размыло дорогу, поэтому некоторые машины застревают или теряют запчасти. В Северском районе подтоплены свыше 30 участков, дворов и домов после выхода из берегов реки Афипс и ручея Супс. В станице Григорьевской из-за подъема воды приостановили движение через мост.

Ранее град повредил самолет и сорвал рейс в российском регионе.

 
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