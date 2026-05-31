Появились кадры с Кубани, где после ливней реки вышли из берегов

В Краснодаре и других частях Кубани из-за ливней резко поднимается вода в реках, подтоплены дома и дороги. Кадры из региона публикует Life.ru со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал пишет, что в Краснодаре из берегов вышла река Кубань. Набережную в микрорайоне Юбилейный подтопило. На Средней улице размыло дорогу, поэтому некоторые машины застревают или теряют запчасти. В Северском районе подтоплены свыше 30 участков, дворов и домов после выхода из берегов реки Афипс и ручея Супс. В станице Григорьевской из-за подъема воды приостановили движение через мост.

В посте отмечается, что жителей Крымского района на фоне напряженной ситуации попросили приготовить документы, запас питьевой воды и еды. По прогнозам, в Краснодарском крае до 2 июня возможны ливни, грозы, град и ураганный ветер. На Кубани действует штормовое предупреждение.

В начале недели сильные дожди и паводки вновь обрушились на Северный Кавказ: в Карачаево-Черкесии не выжил мужчина, в Чечне из подтопленных сел эвакуировали семьи, а в Дагестане затопило дороги. Под водой оказались улицы Махачкалы, были повреждены дамбы, мосты и коммунальная инфраструктура.

Ранее град повредил самолет и сорвал рейс в российском регионе.