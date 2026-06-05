Лантратова поговорила с родственниками одного из возвращенных бойцов РФ

Лантратова по телефону связалась с семьей одного из возвращенных из плена бойцов

Российский омбудсмен Яна Лантратова связалась по телефону с близкими одного из возвращенных в ходе обмена российских бойцов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на видео в распоряжении агентства.

На кадрах военный по имени Павел сообщает, что жив и здоров, что был в плену, а теперь его обменяли. Лантратова говорит, что находится рядом с возвращенным бойцом и уже скоро они будут в Москве.

В пятницу, 5 июня в Минобороны РФ сообщили, что Россия и Украина обменялись пленными по формуле «185 на 185». Как уточняли в ведомстве, на данный момент освобожденные российские бойцы находятся на территории Белоруссии, с ними работает уполномоченный по правам человека.

Предыдущий обмен состоялся 15 мая. Тогда российская сторона вернула из украинского плена 205 военнослужащих. Взамен Киеву передали 205 бойцов ВСУ.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия занимается согласованием списков для обмена пленными с Украиной. Как отметил представитель Кремля, это самая сложная часть работы.

Ранее российский морпех со знанием украинского взял в плен троих бойцов ВСУ.