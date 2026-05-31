Российский морской пехотинец со знанием украинского языка взял в плен троих военнослужащих ВСУ на запорожском направлении. Об этом РИА Новости рассказал заместитель командира взвода соединения морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным «Бальтазар».

По его словам, военнослужащий из Ленинградской области смог установить контакт с украинскими военными и войти к ним в доверие благодаря общению на украинском языке.

Как рассказал «Бальтазар», боец сумел поговорить с военнослужащими ВСУ и даже попросил у них сигарету.

После этого российский морпех взял в плен пулеметно-штурмовую группу противника. По словам собеседника агентства, в плен попали три человека.

До этого журналисты РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры написало, что командование ВСУ перед отправкой военнослужащих в Сумскую область предупредило их о том, что никто не выживет. Как сообщил источник агентства, у всех украинских солдат перед выдвижением на передовую взяли образцы ДНК.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как вместе с сослуживцами ел «две печеньки в день».